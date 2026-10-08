AGRANA Aktie
WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3
|
08.10.2026 07:30:01
EQS-AFR: AGRANA Beteiligungs-AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
/ Release of Financial Reports
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://cdn.prod.website-files.com/6916cf15b5ad52ecac5c9b7e/6ac726554fa2255435700dbb_AGRANA_Bericht%20%C3%BCber%20H1%202026_27_DE.pdf
Language: English
Address: https://cdn.prod.website-files.com/6916cf15b5ad52ecac5c9b7e/6ac72490ff63a23a7662631a_AGRANA_Report%20on%20H1%202026_27_EN.pdf
Remarks:
AGRANA Report on the first half of 2026|27
08.10.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
|F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
|A-1020 Wien
|Austria
|Internet:
|www.agrana.com
|LEI Code:
|5299006C0EVA5LAYOR30
|End of News
|EQS News Service
|
2412190 08.10.2026 CET/CEST
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|21.04.26
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|24.07.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.04.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.01.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|11.11.24
|AGRANA Hold
|Erste Group Bank
|21.04.26
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|24.07.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.04.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.01.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|11.11.24
|AGRANA Hold
|Erste Group Bank
|24.01.19
|AGRANA buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|29.03.18
|AGRANA kaufen
|Erste Group Bank
|19.03.18
|AGRANA buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.18
|AGRANA kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.17
|AGRANA accumulate
|Erste Group Bank
|21.04.26
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|24.07.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.04.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.01.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|11.11.24
|AGRANA Hold
|Erste Group Bank
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Aktien in diesem Artikel
|AGRANA
|11,70
|2,18%
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