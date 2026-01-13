AGRANA Aktie
WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3
13.01.2026 07:30:03
EQS-AFR: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/quarterly_reports/2025_26/AGRANA_Zwischenmitteilung_Q1-3_2025_26_web.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/quarterly_reports/2025_26/AGRANA_Interim_Statement_Q1-3_2025_26_web.pdf
Bemerkungen:
AGRANA Zwischenmitteilung über die ersten drei Quartale 2025|26
13.01.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
|F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
|A-1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.agrana.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2258900 13.01.2026 CET/CEST
