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WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3

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28.05.2026 16:00:03

EQS-AFR: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

28.05.2026 / 16:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.agrana.com/ir/publikationen/


Bemerkungen:
AGRANA Jahresfinanzbericht 2025|26 (ESEF, ZIP)

28.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
Österreich
Internet: www.agrana.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2335362  28.05.2026 CET/CEST

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