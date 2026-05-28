EQS-AFR: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



28.05.2026 / 16:00 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)



Sprache: Deutsch

Ort:

Hiermit gibt die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://www.agrana.com/ir/publikationen/



Bemerkungen:

AGRANA Jahresfinanzbericht 2025|26 (ESEF, ZIP)

28.05.2026 CET/CEST

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