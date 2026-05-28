AGRANA Aktie
WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3
|
28.05.2026 16:00:04
EQS-AFR: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/annual_reports/2025_26/AGRANA_Jahresfinanzbericht_2025_26_DE_web.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/annual_reports/2025_26/AGRANA_Annual_Financial_Report_2025_26_EN_web.pdf
Bemerkungen:
AGRANA Jahresfinanzbericht 2025|26 (PDF)
28.05.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
|F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
|A-1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.agrana.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2335354 28.05.2026 CET/CEST
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