AGRANA Aktie
WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3
13.01.2026 07:30:03
EQS-AFR: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Release of a Financial report
EQS Dissemination of Financial Reports: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
/ Release of Financial Reports
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:
Report Type: Interim report Q3
Language: German
Address: https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/quarterly_reports/2025_26/AGRANA_Zwischenmitteilung_Q1-3_2025_26_web.pdf
Language: English
Address: https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/quarterly_reports/2025_26/AGRANA_Interim_Statement_Q1-3_2025_26_web.pdf
Remarks:
AGRANA Interim Statement for the first three quarters of 2025|26
13.01.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
|F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
|A-1020 Wien
|Austria
|Internet:
|www.agrana.com
|End of News
|EQS News Service
2258900 13.01.2026 CET/CEST
