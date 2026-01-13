AGRANA Aktie

WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3

13.01.2026 07:30:03

EQS-AFR: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Release of Financial Reports
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Release of a Financial report

13.01.2026 / 07:30 CET/CEST
Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:

Report Type: Interim report Q3

Language: German
Address: https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/quarterly_reports/2025_26/AGRANA_Zwischenmitteilung_Q1-3_2025_26_web.pdf

Language: English
Address: https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/quarterly_reports/2025_26/AGRANA_Interim_Statement_Q1-3_2025_26_web.pdf


Remarks:
AGRANA Interim Statement for the first three quarters of 2025|26

13.01.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
Austria
Internet: www.agrana.com

 
End of News EQS News Service

2258900  13.01.2026 CET/CEST

