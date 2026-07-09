EQS-AFR: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Release of Financial Reports

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Release of a Financial report



09.07.2026 / 07:30 CET/CEST

Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.







Report Type: Interim report Q1



Language: German

Address:



Language: English

Address:

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft hereby announces that the Interim report Q1 is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/quarterly_reports/2026_27/AGRANA_Zwischenmitteilung_Q1_2026_27_web.pdf Language: EnglishAddress: https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/quarterly_reports/2026_27/AGRANA_Interim_statement_Q1_2026_27_web.pdf



Remarks:

AGRANA Interim Statement for the first quarter of 2026|27

09.07.2026 CET/CEST

View original content: EQS News