AGRANA Aktie
WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3
|
09.07.2026 07:30:03
EQS-AFR: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
/ Release of Financial Reports
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft hereby announces that the Interim report Q1 is immediately available under the following internet address:
Report Type: Interim report Q1
Language: German
Address: https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/quarterly_reports/2026_27/AGRANA_Zwischenmitteilung_Q1_2026_27_web.pdf
Language: English
Address: https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/quarterly_reports/2026_27/AGRANA_Interim_statement_Q1_2026_27_web.pdf
Remarks:
AGRANA Interim Statement for the first quarter of 2026|27
09.07.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
|F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
|A-1020 Wien
|Austria
|Internet:
|www.agrana.com
|End of News
|EQS News Service
|
2363040 09.07.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGRANA
|
09.07.26
|EQS-AFR: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Release of a Financial report (EQS Group)
|
09.07.26
|EQS-News: AGRANA reports a very significant increase in EBIT in the first quarter of 2026|27 (EQS Group)
|
09.07.26
|EQS-AFR: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
09.07.26
|EQS-News: AGRANA mit sehr deutlichem EBIT-Anstieg im ersten Geschäftsquartal 2026|27 (EQS Group)
|
06.07.26
|AGRANA-Aktie mit Verlusten: Aktionäre bekommen nur noch die Hälfte der Dividende (APA)
|
03.07.26