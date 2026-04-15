EQS-AFR: AGROB Immobilien AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: AGROB Immobilien AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

AGROB Immobilien AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]



15.04.2026 / 14:17 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Annual financial report



Language: German

Date of disclosure: April 30, 2026

Address:

AGROB Immobilien AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: April 30, 2026Address: https://www.agrob-ag.de/investor-relations/berichte

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