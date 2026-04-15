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15.04.2026 14:17:13

EQS-AFR: AGROB Immobilien AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: AGROB Immobilien AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
AGROB Immobilien AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

15.04.2026 / 14:17 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

AGROB Immobilien AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://www.agrob-ag.de/investor-relations/berichte

15.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: AGROB Immobilien AG
Münchener Straße 101
85737 Ismaning
Germany
Internet: www.agrob-ag.de

 
End of News EQS News Service

2309076  15.04.2026 CET/CEST

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