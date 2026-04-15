AGROB Aktie
WKN: 501900 / ISIN: DE0005019004
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15.04.2026 14:17:13
EQS-AFR: AGROB Immobilien AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Preliminary announcement financial reports: AGROB Immobilien AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
AGROB Immobilien AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://www.agrob-ag.de/investor-relations/berichte
15.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|AGROB Immobilien AG
|Münchener Straße 101
|85737 Ismaning
|Germany
|Internet:
|www.agrob-ag.de
|End of News
|EQS News Service
|
2309076 15.04.2026 CET/CEST
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