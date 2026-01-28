Aktien-Brauerei Kaufbeuren Aktie

Aktien-Brauerei Kaufbeuren für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 501300 / ISIN: DE0005013007

28.01.2026 09:15:03

EQS-AFR: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

28.01.2026 / 09:15 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Aktienbrauerei Kaufbeuren AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: January 28, 2026
Address: https://www.aktienbrauerei-ag.de/index.php?Geschaeftsberichte

28.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG
Hohe Buchleuthe 3
87600 Kaufbeuren
Germany
Internet: www.aktien-brauerei.de

 
End of News EQS News Service

2265818  28.01.2026 CET/CEST

