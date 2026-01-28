EQS-AFR: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]



28.01.2026 / 09:15 CET/CEST

Report Type: Annual financial report



Language: German

Date of disclosure: January 28, 2026

Aktienbrauerei Kaufbeuren AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: January 28, 2026Address: https://www.aktienbrauerei-ag.de/index.php?Geschaeftsberichte

