Aktien-Brauerei Kaufbeuren Aktie
WKN: 501300 / ISIN: DE0005013007
28.01.2026 09:15:03
EQS-AFR: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Preliminary announcement financial reports: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Aktienbrauerei Kaufbeuren AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: January 28, 2026
Address: https://www.aktienbrauerei-ag.de/index.php?Geschaeftsberichte
28.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Aktienbrauerei Kaufbeuren AG
|Hohe Buchleuthe 3
|87600 Kaufbeuren
|Germany
|Internet:
|www.aktien-brauerei.de
2265818 28.01.2026 CET/CEST
