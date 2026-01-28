Aktien-Brauerei Kaufbeuren Aktie
WKN: 501300 / ISIN: DE0005013007
|
28.01.2026 09:15:03
EQS-AFR: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Aktienbrauerei Kaufbeuren AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.01.2026
Ort: https://www.aktienbrauerei-ag.de/index.php?Geschaeftsberichte
28.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Aktienbrauerei Kaufbeuren AG
|Hohe Buchleuthe 3
|87600 Kaufbeuren
|Deutschland
|Internet:
|www.aktien-brauerei.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2265818 28.01.2026 CET/CEST
