Aktien-Brauerei Kaufbeuren Aktie
WKN: 501300 / ISIN: DE0005013007
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20.05.2026 13:41:53
EQS-AFR: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Aktienbrauerei Kaufbeuren AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.05.2026
Ort: https://www.aktienbrauerei-ag.de/index.php?4ebaa8d2b954a
20.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Aktienbrauerei Kaufbeuren AG
|Hohe Buchleuthe 3
|87600 Kaufbeuren
|Deutschland
|Internet:
|www.aktien-brauerei.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2330666 20.05.2026 CET/CEST
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