EQS-AFR: ALBIS Leasing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ALBIS Leasing AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

ALBIS Leasing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.04.2026 / 13:07 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

Hiermit gibt die ALBIS Leasing AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 13.05.2026Ort: https://www.albis-leasing.de/investoren/news-publikationen Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 13.05.2026Ort: https://www.albis-leasing.de/investoren/news-publikationen

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