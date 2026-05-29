Alexanderwerk Aktie
WKN DE: A37FTW / ISIN: DE000A37FTW0
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29.05.2026 13:08:43
EQS-AFR: Alexanderwerk AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Alexanderwerk AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Alexanderwerk AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 02.06.2026
Ort: https://www.alexanderwerk.com/de/investoren/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 02.06.2026
Ort: https://www.alexanderwerk.com/en/investor-relations/financial-reports/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 02.06.2026
Ort: https://www.alexanderwerk.com/de/investoren/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 02.06.2026
Ort: https://www.alexanderwerk.com/en/investor-relations/financial-reports/
29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Alexanderwerk AG
|Kippdorfstraße 6 - 24
|42857 Remscheid
|Deutschland
|Internet:
|www.alexanderwerk.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2336002 29.05.2026 CET/CEST
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