EQS-AFR: Alexanderwerk AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Alexanderwerk AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Alexanderwerk AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.05.2026 / 13:08 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 02.06.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 02.06.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 02.06.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 02.06.2026

Ort:

Hiermit gibt die Alexanderwerk AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 02.06.2026Ort: https://www.alexanderwerk.com/de/investoren/finanzberichte/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 02.06.2026Ort: https://www.alexanderwerk.com/en/investor-relations/financial-reports/ Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 02.06.2026Ort: https://www.alexanderwerk.com/de/investoren/finanzberichte/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 02.06.2026Ort: https://www.alexanderwerk.com/en/investor-relations/financial-reports/

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