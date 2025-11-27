All for One Group Aktie
WKN: 511000 / ISIN: DE0005110001
|
27.11.2025 11:14:33
EQS-AFR: All for One Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: All for One Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die All for One Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.12.2025
Ort: https://www.all-for-one.com/annual_reports_d
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.12.2025
Ort: https://www.all-for-one.com/annual_reports_d
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 15.12.2025
Ort: https://www.all-for-one.com/annual_reports_e
27.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|All for One Group SE
|Rita-Maiburg-Straße 40
|70794 Filderstadt-Bernhausen
|Deutschland
|Internet:
|www.all-for-one.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2236826 27.11.2025 CET/CEST
