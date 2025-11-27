EQS-AFR: All for One Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: All for One Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die All for One Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 15.12.2025Ort: https://www.all-for-one.com/annual_reports_d Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 15.12.2025Ort: https://www.all-for-one.com/annual_reports_d Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 15.12.2025Ort: https://www.all-for-one.com/annual_reports_e

