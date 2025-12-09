Allane Aktie

WKN DE: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6

EQS-AFR: Allane SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Allane SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Allane SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

09.12.2025 / 15:57 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Allane SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://ir.allane-mobility-group.com/investor_relations/jahresberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://ir.allane-mobility-group.com/en/investor_relations/financial_reports/annual_reports

09.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Allane SE
Parkring 33
85748 Garching bei München
Deutschland
Internet: http://ir.allane-mobility-group.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2242660  09.12.2025 CET/CEST

