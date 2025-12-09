EQS-AFR: Allane SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Allane SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Allane SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



Hiermit gibt die Allane SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.04.2026Ort: https://ir.allane-mobility-group.com/investor_relations/jahresberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 30.04.2026Ort: https://ir.allane-mobility-group.com/en/investor_relations/financial_reports/annual_reports

