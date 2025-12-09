Allane Aktie
WKN DE: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6
|
09.12.2025 16:00:23
EQS-AFR: Allane SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Allane SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Allane SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026
Ort: https://ir.allane-mobility-group.com/investor_relations/jahresberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026
Ort: https://ir.allane-mobility-group.com/en/investor_relations/financial_reports/annual_reports
09.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allane SE
|Parkring 33
|85748 Garching bei München
|Deutschland
|Internet:
|http://ir.allane-mobility-group.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2242662 09.12.2025 CET/CEST
