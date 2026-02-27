EQS-AFR: Allianz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Allianz SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Allianz SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 13.03.2026Ort: https://www.allianz.com/geschaeftsbericht Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 13.03.2026Ort: https://www.allianz.com/annualreport Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 13.03.2026Ort: https://www.allianz.com/geschaeftsbericht Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 13.03.2026Ort: https://www.allianz.com/annualreport

