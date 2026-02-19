Alzchem Group Aktie
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
|
19.02.2026 12:48:43
EQS-AFR: Alzchem Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Alzchem Group AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Alzchem Group AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: February 27, 2026
Address: https://www.alzchem.com/de/investor-relations/
Language: English
Date of disclosure: February 27, 2026
Address: https://www.alzchem.com/en/investor-relations/
19.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Alzchem Group AG
|Dr.-Albert-Frank-Str. 32
|83308 Trostberg
|Germany
|Internet:
|www.alzchem.com
|End of News
|EQS News Service
|
2278760 19.02.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alzchem Group AG
|
19.02.26
|EQS-AFR: Alzchem Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
19.02.26
|EQS-AFR: Alzchem Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
10.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.02.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Freitagnachmittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Alzchem Group AG
|18.12.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|11.12.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|30.10.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|11.12.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|30.10.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|11.12.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|30.10.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|157,20
|2,88%