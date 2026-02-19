Alzchem Group Aktie

WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

19.02.2026 12:48:43

EQS-AFR: Alzchem Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Alzchem Group AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Alzchem Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

19.02.2026 / 12:48 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Alzchem Group AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: February 27, 2026
Address: https://www.alzchem.com/de/investor-relations/

Language: English
Date of disclosure: February 27, 2026
Address: https://www.alzchem.com/en/investor-relations/

19.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Germany
Internet: www.alzchem.com

 
End of News EQS News Service

2278760  19.02.2026 CET/CEST

