Alzchem Group Aktie
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
|
19.02.2026 12:48:43
EQS-AFR: Alzchem Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Alzchem Group AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Alzchem Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026
Ort: https://www.alzchem.com/de/investor-relations/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026
Ort: https://www.alzchem.com/en/investor-relations/
19.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Alzchem Group AG
|Dr.-Albert-Frank-Str. 32
|83308 Trostberg
|Deutschland
|Internet:
|www.alzchem.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2278760 19.02.2026 CET/CEST
Analysen zu Alzchem Group AG
|18.12.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
