19.02.2026 12:48:43

EQS-AFR: Alzchem Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Alzchem Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Alzchem Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

19.02.2026 / 12:48 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Alzchem Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026
Ort: https://www.alzchem.com/de/investor-relations/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026
Ort: https://www.alzchem.com/en/investor-relations/

19.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Internet: www.alzchem.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2278760  19.02.2026 CET/CEST

Der heimische Aktienmarkt pendelt am Freitag um die Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.