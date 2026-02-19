EQS-AFR: Alzchem Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Alzchem Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Alzchem Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



19.02.2026 / 12:48 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026

Ort:

Hiermit gibt die Alzchem Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 27.02.2026Ort: https://www.alzchem.com/de/investor-relations/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 27.02.2026Ort: https://www.alzchem.com/en/investor-relations/

19.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News