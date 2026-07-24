Alzchem Group Aktie
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
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24.07.2026 14:05:03
EQS-AFR: Alzchem Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Alzchem Group AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Alzchem Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.alzchem.com/de/investor-relations/finanzinformationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.alzchem.com/en/investor-relations/financial-information/
24.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Alzchem Group AG
|Dr.-Albert-Frank-Str. 32
|83308 Trostberg
|Deutschland
|Internet:
|www.alzchem.com
|LEI Code:
|8945004EL7WZK3ERG181
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2371414 24.07.2026 CET/CEST
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