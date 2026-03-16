Amadeus Fire Aktie
WKN: 509310 / ISIN: DE0005093108
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16.03.2026 15:18:03
EQS-AFR: AMADEUS FIRE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Amadeus Fire AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die AMADEUS FIRE AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/finanzberichte/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://group.amadeus-fire.de/en/investor-relations/financial-reports/
16.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AMADEUS FIRE AG
|Hanauer Landstrasse 160
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.amadeus-fire.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2292052 16.03.2026 CET/CEST
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