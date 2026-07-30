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30.07.2026 07:30:24

EQS-AFR: AMAG Austria Metall AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AMAG Austria Metall AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
AMAG Austria Metall AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

30.07.2026 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die AMAG Austria Metall AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.amag-al4u.com/investor-relations/publikationen/2026

Sprache: Englisch
Ort: https://www.amag-al4u.com/en/publications/2026

30.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AMAG Austria Metall AG
Lamprechtshausener Straße 61
5282 Ranshofen
Österreich
Internet: www.amag.at
LEI Code: 5299005VO3GJ18GL5F14

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2373412  30.07.2026 CET/CEST

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