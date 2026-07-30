AMAG Aktie
WKN DE: A1JFYU / ISIN: AT00000AMAG3
|
30.07.2026 07:30:24
EQS-AFR: AMAG Austria Metall AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AMAG Austria Metall AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die AMAG Austria Metall AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.amag-al4u.com/investor-relations/publikationen/2026
Sprache: Englisch
Ort: https://www.amag-al4u.com/en/publications/2026
30.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AMAG Austria Metall AG
|Lamprechtshausener Straße 61
|5282 Ranshofen
|Österreich
|Internet:
|www.amag.at
|LEI Code:
|5299005VO3GJ18GL5F14
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2373412 30.07.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMAG
|
12:26
|ATX Prime-Handel aktuell: So bewegt sich der ATX Prime am Freitagmittag (finanzen.at)
|
30.07.26
|Optimismus in Wien: Zum Handelsende Gewinne im ATX Prime (finanzen.at)
|
30.07.26
|Gewinne in Wien: Das macht der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.07.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime zum Start in Grün (finanzen.at)
|
30.07.26
|EQS-AFR: AMAG Austria Metall AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
30.07.26