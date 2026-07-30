AMAG Aktie
WKN DE: A1JFYU / ISIN: AT00000AMAG3
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30.07.2026 07:30:24
EQS-AFR: AMAG Austria Metall AG: Release of a Financial report
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EQS Dissemination of Financial Reports: AMAG Austria Metall AG
/ Release of Financial Reports
AMAG Austria Metall AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://www.amag-al4u.com/investor-relations/publikationen/2026
Language: English
Address: https://www.amag-al4u.com/en/publications/2026
30.07.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|AMAG Austria Metall AG
|Lamprechtshausener Straße 61
|5282 Ranshofen
|Austria
|Internet:
|www.amag.at
|LEI Code:
|5299005VO3GJ18GL5F14
|End of News
|EQS News Service
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2373412 30.07.2026 CET/CEST
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