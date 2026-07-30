AMAG Aktie

AMAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JFYU / ISIN: AT00000AMAG3

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30.07.2026 07:30:24

EQS-AFR: AMAG Austria Metall AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: AMAG Austria Metall AG / Release of Financial Reports
AMAG Austria Metall AG: Release of a Financial report

30.07.2026 / 07:30 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

AMAG Austria Metall AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://www.amag-al4u.com/investor-relations/publikationen/2026

Language: English
Address: https://www.amag-al4u.com/en/publications/2026

30.07.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: AMAG Austria Metall AG
Lamprechtshausener Straße 61
5282 Ranshofen
Austria
Internet: www.amag.at
LEI Code: 5299005VO3GJ18GL5F14

 
End of News EQS News Service

2373412  30.07.2026 CET/CEST

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