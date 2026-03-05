Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|
05.03.2026 16:29:03
EQS-AFR: Andritz AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Andritz AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Andritz AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.andritz.com/group-de/investor-relations/investors-downloads/finanzberichte
Sprache: Englisch
Ort: https://www.andritz.com/group-en/investors/investors-downloads/financial-reports
05.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Österreich
|Internet:
|www.andritz.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2286682 05.03.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Andritz AG
|
05.03.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.03.26
|ATX-Handel aktuell: ATX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
05.03.26
|EQS-AFR: Andritz AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
05.03.26
|EQS-AFR: Andritz AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
05.03.26
|Börse Wien in Rot: ATX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.03.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.03.26
|ATX Prime aktuell: Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
05.03.26
|Handel in Wien: ATX legt am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Andritz AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|UBS AG
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.25
|Andritz buy
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|67,05
|-5,56%
