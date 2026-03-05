Andritz Aktie

05.03.2026 16:29:03

EQS-AFR: Andritz AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Andritz AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Andritz AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

05.03.2026 / 16:29 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Andritz AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.andritz.com/group-de/investor-relations/investors-downloads/finanzberichte

Sprache: Englisch
Ort: https://www.andritz.com/group-en/investors/investors-downloads/financial-reports

05.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Österreich
Internet: www.andritz.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2286682  05.03.2026 CET/CEST

09.02.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
09.02.26 Andritz kaufen UBS AG
04.09.25 Andritz kaufen Erste Group Bank
05.08.25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
30.04.25 Andritz buy Baader Bank
