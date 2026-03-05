EQS-AFR: Andritz AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Andritz AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Andritz AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



05.03.2026 / 16:29 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die Andritz AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://www.andritz.com/group-de/investor-relations/investors-downloads/finanzberichte Sprache: EnglischOrt: https://www.andritz.com/group-en/investors/investors-downloads/financial-reports

05.03.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News