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31.07.2026 09:10:23

EQS-AFR: Andritz AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Andritz AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Andritz AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

31.07.2026 / 09:10 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Andritz AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.andritz.com/group-de/investor-relations/investors-downloads/finanzberichte

Sprache: Englisch
Ort: https://www.andritz.com/group-en/investors/investors-downloads/financial-reports


Bemerkungen:
ANDRITZ Finanzbericht H1 2026

31.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Österreich
Internet: www.andritz.com
LEI Code: 549300VZKC61IR5U8G96

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2375114  31.07.2026 CET/CEST

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