EQS-AFR: Andritz AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Andritz AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Andritz AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



31.07.2026 / 09:10 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die Andritz AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://www.andritz.com/group-de/investor-relations/investors-downloads/finanzberichte Sprache: EnglischOrt: https://www.andritz.com/group-en/investors/investors-downloads/financial-reports



Bemerkungen:

ANDRITZ Finanzbericht H1 2026

31.07.2026 CET/CEST

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