Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|
31.07.2026 09:10:23
EQS-AFR: Andritz AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Andritz AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Andritz AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.andritz.com/group-de/investor-relations/investors-downloads/finanzberichte
Sprache: Englisch
Ort: https://www.andritz.com/group-en/investors/investors-downloads/financial-reports
Bemerkungen:
ANDRITZ Finanzbericht H1 2026
31.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Österreich
|Internet:
|www.andritz.com
|LEI Code:
|549300VZKC61IR5U8G96
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2375114 31.07.2026 CET/CEST
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