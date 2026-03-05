Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|
05.03.2026 16:29:03
EQS-AFR: Andritz AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Andritz AG
/ Release of Financial Reports
Andritz AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG
Language: German
Address: https://www.andritz.com/group-de/investor-relations/investors-downloads/finanzberichte
Language: English
Address: https://www.andritz.com/group-en/investors/investors-downloads/financial-reports
05.03.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Austria
|Internet:
|www.andritz.com
|End of News
|EQS News Service
|
2286682 05.03.2026 CET/CEST
Analysen zu Andritz AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|UBS AG
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|03.08.21
|Andritz neutral
|Warburg Research
|05.05.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|04.03.21
|Andritz buy
|Commerzbank AG
|04.03.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|24.02.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|67,05
|-5,56%
