Andritz Aktie

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

05.03.2026 16:29:03

EQS-AFR: Andritz AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Andritz AG / Release of Financial Reports
Andritz AG: Release of a Financial report

05.03.2026 / 16:29 CET/CEST
Announcement according to Article 124 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Andritz AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:

Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG

Language: German
Address: https://www.andritz.com/group-de/investor-relations/investors-downloads/finanzberichte

Language: English
Address: https://www.andritz.com/group-en/investors/investors-downloads/financial-reports

05.03.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Austria
Internet: www.andritz.com

 
End of News EQS News Service

2286682  05.03.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Andritz AG

Analysen zu Andritz AG

09.02.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
09.02.26 Andritz kaufen UBS AG
04.09.25 Andritz kaufen Erste Group Bank
05.08.25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
30.04.25 Andritz buy Baader Bank
Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 67,05 -5,56% Andritz AG

