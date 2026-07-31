EQS-AFR: Andritz AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Andritz AG / Release of Financial Reports

Andritz AG: Release of a Financial report



31.07.2026 / 09:10 CET/CEST

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Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG



Language: German

Address:



Language: English

Address:

Andritz AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.andritz.com/group-de/investor-relations/investors-downloads/finanzberichte Language: EnglishAddress: https://www.andritz.com/group-en/investors/investors-downloads/financial-reports



Remarks:

Financial Report H1 2026

31.07.2026 CET/CEST

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