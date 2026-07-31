Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|
31.07.2026 09:10:23
EQS-AFR: Andritz AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Andritz AG
/ Release of Financial Reports
Andritz AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://www.andritz.com/group-de/investor-relations/investors-downloads/finanzberichte
Language: English
Address: https://www.andritz.com/group-en/investors/investors-downloads/financial-reports
Remarks:
Financial Report H1 2026
31.07.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Austria
|Internet:
|www.andritz.com
|LEI Code:
|549300VZKC61IR5U8G96
|End of News
|EQS News Service
|
2375114 31.07.2026 CET/CEST
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