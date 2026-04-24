ASTA Energy Solutions Aktie
WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001
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24.04.2026 07:00:04
EQS-AFR: ASTA Energy Solutions AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: ASTA Energy Solutions AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die ASTA Energy Solutions AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.astagroup.com/de/investoren/publikationen/
Sprache: Englisch
Ort: https://www.astagroup.com/investors/publications/
Bemerkungen:
ASTA Energy Solutions AG - Geschäftsbericht 2025
24.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Österreich
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2314244 24.04.2026 CET/CEST
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