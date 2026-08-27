ASTA Energy Solutions Aktie

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WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001

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27.08.2026 07:30:05

EQS-AFR: ASTA Energy Solutions AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: ASTA Energy Solutions AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
ASTA Energy Solutions AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

27.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die ASTA Energy Solutions AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.astagroup.com/de/investoren/publikationen/

Sprache: Englisch
Ort: https://www.astagroup.com/investors/publications/

27.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich
Internet: https://www.astagroup.com/de
LEI Code: 529900H9GYEOPOXFNN04

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2389174  27.08.2026 CET/CEST

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