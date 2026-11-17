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ASTA Energy Solutions AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



17.11.2026 / 15:28 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartalsbericht Q3



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die ASTA Energy Solutions AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://www.astagroup.com/wp-content/uploads/2026/11/20261117_9MBericht_sec.pdf Sprache: EnglischOrt: https://www.astagroup.com/wp-content/uploads/2026/11/20261117_9mReport_sec.pdf

17.11.2026 CET/CEST

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