ASTA Energy Solutions Aktie

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WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001

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13.08.2026 10:21:13

EQS-AFR: ASTA Energy Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ASTA Energy Solutions AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ASTA Energy Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

13.08.2026 / 10:21 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die ASTA Energy Solutions AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 17.11.2026
Ort: https://www.astagroup.com/de/investoren/publikationen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 17.11.2026
Ort: https://www.astagroup.com/investors/publications/

13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich
Internet: https://www.astagroup.com/de
LEI Code: 529900H9GYEOPOXFNN04

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2382470  13.08.2026 CET/CEST

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