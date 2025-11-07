ATOSS Software Aktie
07.11.2025 13:13:13
EQS-AFR: ATOSS Software SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Preliminary announcement financial reports: ATOSS Software SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
ATOSS Software SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 10, 2026
Address: https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 10, 2026
Address: https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen
Language: English
Date of disclosure: March 10, 2026
Address: https://www.atoss.com/en/company/investor-relations/reports-publications
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 11, 2026
Address: https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen
Language: English
Date of disclosure: August 11, 2026
Address: https://www.atoss.com/en/company/investor-relations/reports-publications
