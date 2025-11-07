ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

ATOSS Software Aktie

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

07.11.2025 13:13:13

EQS-AFR: ATOSS Software SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: ATOSS Software SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
ATOSS Software SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

07.11.2025 / 13:13 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

ATOSS Software SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: March 10, 2026
Address: https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: March 10, 2026
Address: https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen

Language: English
Date of disclosure: March 10, 2026
Address: https://www.atoss.com/en/company/investor-relations/reports-publications

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: August 11, 2026
Address: https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen

Language: English
Date of disclosure: August 11, 2026
Address: https://www.atoss.com/en/company/investor-relations/reports-publications

07.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Germany
Internet: www.atoss.com

 
End of News EQS News Service

2225942  07.11.2025 CET/CEST

