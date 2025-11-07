ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|
07.11.2025 13:13:13
EQS-AFR: ATOSS Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ATOSS Software SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die ATOSS Software SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://www.atoss.com/en/company/investor-relations/reports-publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.atoss.com/en/company/investor-relations/reports-publications
07.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ATOSS Software SE
|Rosenheimer Str. 141 h
|81671 München
|Deutschland
|Internet:
|www.atoss.com
Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2225942 07.11.2025 CET/CEST
