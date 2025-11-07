EQS-AFR: ATOSS Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ATOSS Software SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort:

