WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

07.11.2025 13:13:13

EQS-AFR: ATOSS Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

ATOSS Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
ATOSS Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

07.11.2025 / 13:13 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die ATOSS Software SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://www.atoss.com/en/company/investor-relations/reports-publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.atoss.com/en/company/investor-relations/reports-publications

07.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland
Internet: www.atoss.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2225942  07.11.2025 CET/CEST

