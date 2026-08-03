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WKN DE: A2DAM0 / ISIN: DE000A2DAM03

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03.08.2026 09:03:04

EQS-AFR: Aumann AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aumann AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Aumann AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

03.08.2026 / 09:03 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Aumann AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.aumann.com/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.aumann.com/en/investor-relations/financial-reports

03.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aumann AG
Dieselstraße 6
48361 Beelen
Deutschland
Internet: www.aumann.com
LEI Code: 529900GLI93PGU71F690

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2375862  03.08.2026 CET/CEST

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