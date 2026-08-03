Aumann Aktie
WKN DE: A2DAM0 / ISIN: DE000A2DAM03
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03.08.2026 09:03:04
EQS-AFR: Aumann AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aumann AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Aumann AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.aumann.com/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.aumann.com/en/investor-relations/financial-reports
03.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Aumann AG
|Dieselstraße 6
|48361 Beelen
|Deutschland
|Internet:
|www.aumann.com
|LEI Code:
|529900GLI93PGU71F690
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2375862 03.08.2026 CET/CEST
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