AUMOVIO Aktie
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
|
13.01.2026 19:19:33
EQS-AFR: AUMOVIO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AUMOVIO SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die AUMOVIO SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://ir.aumovio.com/de/publications
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://ir.aumovio.com/publications
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://ir.aumovio.com/de/publications
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://ir.aumovio.com/publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://ir.aumovio.com/de/publications
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://ir.aumovio.com/publications
13.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUMOVIO SE
|Guerickestraße 7
|60488 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://www.aumovio.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2259536 13.01.2026 CET/CEST
