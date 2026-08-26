AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie
WKN DE: A3D5BK / ISIN: AT0000A325L0
|
26.08.2026 18:36:23
EQS-AFR: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die AUSTRIACARD HOLDINGS AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/
Sprache: Englisch
Ort: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/
26.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|Lamezanstraße 4-8
|1230 Wien
|Österreich
|Internet:
|https://www.austriacard.com/
|LEI Code:
|529900QI445M00DK4407
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2389284 26.08.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Analysen zu AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|9,80
|0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.