AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie
WKN DE: A3D5BK / ISIN: AT0000A325L0
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12.05.2026 19:27:03
EQS-AFR: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Release of a Financial report
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EQS Dissemination of Financial Reports: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
/ Release of Financial Reports
AUSTRIACARD HOLDINGS AG hereby announces that the Interim report Q1 is immediately available under the following internet address:
Report Type: Interim report Q1
Language: German
Address: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/
Language: English
Address: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/
12.05.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|Lamezanstraße 4-8
|1230 Vienna
|Austria
|Internet:
|https://www.austriacard.com/
|End of News
|EQS News Service
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2326494 12.05.2026 CET/CEST
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