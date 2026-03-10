AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|
10.03.2026 18:00:03
EQS-AFR: AUTO1 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AUTO1 Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die AUTO1 Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://ir.auto1-group.com/de/financial-reports#annual
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://ir.auto1-group.com/financial-reports#annual
10.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUTO1 Group SE
|Bergmannstraße 72
|10961 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://ir.auto1-group.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2289068 10.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AUTO1
Analysen zu AUTO1
|09.03.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG

