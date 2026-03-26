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WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

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26.03.2026 06:15:03

EQS-AFR: Bajaj Mobility AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Bajaj Mobility AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Bajaj Mobility AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

26.03.2026 / 06:15 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Bajaj Mobility AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch
Ort: https://www.bajajmobility.com/en/investor-relations/publications

26.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bajaj Mobility AG
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen
Österreich
Internet: www.bajajmobility.com

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2298016  26.03.2026 CET/CEST

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