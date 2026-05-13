Bajaj Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
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13.05.2026 06:42:03
EQS-AFR: Bajaj Mobility AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Bajaj Mobility AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Bajaj Mobility AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q1
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Ort: https://www.bajajmobility.com/en/investor-relations/publications
13.05.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bajaj Mobility AG
|Stallhofnerstraße 3
|5230 Mattighofen
|Österreich
|Internet:
|www.bajajmobility.com
|Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2326608 13.05.2026 CET/CEST
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