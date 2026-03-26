EQS-AFR: Bajaj Mobility AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Bajaj Mobility AG / Release of Financial Reports

Bajaj Mobility AG: Release of a Financial report



26.03.2026 / 06:15 CET/CEST

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Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG



Language: German

Address:



Language: English

Address:

Bajaj Mobility AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen Language: EnglishAddress: https://www.bajajmobility.com/en/investor-relations/publications

26.03.2026 CET/CEST

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