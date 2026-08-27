Bajaj Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|
27.08.2026 06:23:42
EQS-AFR: Bajaj Mobility AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Bajaj Mobility AG
/ Release of Financial Reports
Bajaj Mobility AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen
Language: English
Address: https://www.bajajmobility.com/en/investor-relations/publications
27.08.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Bajaj Mobility AG
|Stallhofnerstraße 3
|5230 Mattighofen
|Austria
|Internet:
|www.bajajmobility.com
|LEI Code:
|5299008TBI1EUJJSWP89
|Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
|End of News
|EQS News Service
|
2389354 27.08.2026 CET/CEST
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Analysen zu Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
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|Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
|33,30
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