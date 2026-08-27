Bajaj Mobility Aktie

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WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

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27.08.2026 06:23:42

EQS-AFR: Bajaj Mobility AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Bajaj Mobility AG / Release of Financial Reports
Bajaj Mobility AG: Release of a Financial report

27.08.2026 / 06:23 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Bajaj Mobility AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen

Language: English
Address: https://www.bajajmobility.com/en/investor-relations/publications

27.08.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Bajaj Mobility AG
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen
Austria
Internet: www.bajajmobility.com
LEI Code: 5299008TBI1EUJJSWP89

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
 
End of News EQS News Service

2389354  27.08.2026 CET/CEST

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