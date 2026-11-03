EQS-AFR: Bajaj Mobility AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Bajaj Mobility AG / Release of Financial Reports

Bajaj Mobility AG: Release of a Financial report



03.11.2026 / 06:38 CET/CEST

Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.







Report Type: Interim report Q3



Language: German

Address:



Language: English

Address:

Bajaj Mobility AG hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen Language: EnglishAddress: https://www.bajajmobility.com/en/investor-relations/publications

03.11.2026 CET/CEST

View original content: EQS News