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Bajaj Mobility Aktie

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WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

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03.11.2026 06:38:10

EQS-AFR: Bajaj Mobility AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Bajaj Mobility AG / Release of Financial Reports
Bajaj Mobility AG: Release of a Financial report

03.11.2026 / 06:38 CET/CEST
Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Bajaj Mobility AG hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:

Report Type: Interim report Q3

Language: German
Address: https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen

Language: English
Address: https://www.bajajmobility.com/en/investor-relations/publications

03.11.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Bajaj Mobility AG
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen
Austria
Internet: www.bajajmobility.com
LEI Code: 5299008TBI1EUJJSWP89

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
 
End of News EQS News Service

2427050  03.11.2026 CET/CEST

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