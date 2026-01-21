EQS-AFR: BASF SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: BASF SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

BASF SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



21.01.2026 / 14:58 CET/CEST

BASF SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: April 30, 2026Address: https://www.basf.com/berichterstattung Language: EnglishDate of disclosure: April 30, 2026Address: https://www.basf.com/reporting Language: GermanDate of disclosure: October 28, 2026Address: https://www.basf.com/berichterstattung Language: EnglishDate of disclosure: October 28, 2026Address: https://www.basf.com/reporting

