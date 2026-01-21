BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|
21.01.2026 14:58:53
EQS-AFR: BASF SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: BASF SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
BASF SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)
Language: German
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://www.basf.com/berichterstattung
Language: English
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://www.basf.com/reporting
Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)
Language: German
Date of disclosure: October 28, 2026
Address: https://www.basf.com/berichterstattung
Language: English
Date of disclosure: October 28, 2026
Address: https://www.basf.com/reporting
21.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|BASF SE
|Carl-Bosch-Straße 38
|67056 Ludwigshafen
|Germany
|Internet:
|www.basf.com
|End of News
|EQS News Service
|
2263844 21.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASF
|
21.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
21.01.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
21.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
21.01.26
|Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
21.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
21.01.26
|EQS-AFR: BASF SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
21.01.26
|EQS-AFR: BASF SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
Analysen zu BASF
|20.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08.01.26
|BASF Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|12.01.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|45,69
|0,40%