21.01.2026 14:58:53

EQS-AFR: BASF SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: BASF SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
BASF SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

21.01.2026 / 14:58 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

BASF SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)

Language: German
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://www.basf.com/berichterstattung

Language: English
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://www.basf.com/reporting

Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)

Language: German
Date of disclosure: October 28, 2026
Address: https://www.basf.com/berichterstattung

Language: English
Date of disclosure: October 28, 2026
Address: https://www.basf.com/reporting

21.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Germany
Internet: www.basf.com

 
End of News EQS News Service

2263844  21.01.2026 CET/CEST

20.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
16.01.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 BASF Equal Weight Barclays Capital
14.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
13.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
