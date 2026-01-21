EQS-AFR: BASF SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BASF SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

BASF SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



21.01.2026 / 14:38 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:

Hiermit gibt die BASF SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 27.02.2026Ort: https://www.basf.com/berichterstattung Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 27.02.2026Ort: https://www.basf.com/reporting Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 29.07.2026Ort: https://www.basf.com/berichterstattung Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 29.07.2026Ort: https://www.basf.com/reporting

21.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News