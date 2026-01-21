BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|
21.01.2026 14:58:53
EQS-AFR: BASF SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BASF SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die BASF SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.basf.com/berichterstattung
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.basf.com/reporting
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026
Ort: https://www.basf.com/berichterstattung
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026
Ort: https://www.basf.com/reporting
21.01.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BASF SE
|Carl-Bosch-Straße 38
|67056 Ludwigshafen
|Deutschland
|Internet:
|www.basf.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2263844 21.01.2026 CET/CEST
