EQS-AFR: BASF SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Hiermit gibt die BASF SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.04.2026Ort: https://www.basf.com/berichterstattung Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 30.04.2026Ort: https://www.basf.com/reporting Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 28.10.2026Ort: https://www.basf.com/berichterstattung Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 28.10.2026Ort: https://www.basf.com/reporting

