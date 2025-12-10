EQS-AFR: Basler AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Basler AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Basler AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



10.12.2025 / 10:20 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die Basler AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 05.08.2026Ort: https://www.baslerweb.com/berichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 05.08.2026Ort: https://www.baslerweb.com/reports

10.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News