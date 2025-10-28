Bastei Lübbe Aktie
WKN DE: A1X3YY / ISIN: DE000A1X3YY0
|
28.10.2025 09:00:03
EQS-AFR: Bastei Lübbe AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Bastei Lübbe AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Bastei Lübbe AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: November 06, 2025
Address: https://unternehmen.bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: November 06, 2025
Address: https://unternehmen.bastei-luebbe.de/en/company/investor-relations/financial-reports
28.10.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Bastei Lübbe AG
|Schanzenstraße 6 – 20
|51063 Köln
|Germany
|Internet:
|www.bastei-luebbe.de
|End of News
|EQS News Service
|
2217612 28.10.2025 CET/CEST
Aktien in diesem Artikel
|Bastei Lübbe
|8,66
|-0,23%
