28.10.2025 09:00:03

EQS-AFR: Bastei Lübbe AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Bastei Lübbe AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Bastei Lübbe AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

28.10.2025 / 09:00 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Bastei Lübbe AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: November 06, 2025
Address: https://unternehmen.bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte

Language: English
Date of disclosure: November 06, 2025
Address: https://unternehmen.bastei-luebbe.de/en/company/investor-relations/financial-reports

28.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Bastei Lübbe AG
Schanzenstraße 6 – 20
51063 Köln
Germany
Internet: www.bastei-luebbe.de

 
End of News EQS News Service

2217612  28.10.2025 CET/CEST

