EQS-AFR: Bastei Lübbe AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Bastei Lübbe AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Bastei Lübbe AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]



06.07.2026 / 09:30 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Annual financial report



Language: German

Date of disclosure: July 14, 2026

Address:



Report Type: Annual financial report of the group



Language: German

Date of disclosure: July 14, 2026

Address:



Language: English

Date of disclosure: July 14, 2026

Address:

Bastei Lübbe AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: July 14, 2026Address: https://bastei-luebbe.de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte Language: GermanDate of disclosure: July 14, 2026Address: https://bastei-luebbe.de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte Language: EnglishDate of disclosure: July 14, 2026Address: https://unternehmen.bastei-luebbe.de/en/company/investor-relations/financial-reports

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