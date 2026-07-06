Bastei Lübbe Aktie
WKN DE: A1X3YY / ISIN: DE000A1X3YY0
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06.07.2026 09:30:04
EQS-AFR: Bastei Lübbe AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Preliminary announcement financial reports: Bastei Lübbe AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Bastei Lübbe AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: July 14, 2026
Address: https://bastei-luebbe.de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: July 14, 2026
Address: https://bastei-luebbe.de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: July 14, 2026
Address: https://unternehmen.bastei-luebbe.de/en/company/investor-relations/financial-reports
06.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Bastei Lübbe AG
|Schanzenstraße 6 – 20
|51063 Köln
|Germany
|Internet:
|www.bastei-luebbe.de
|End of News
|EQS News Service
|
2347102 06.07.2026 CET/CEST
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