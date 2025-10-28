Bastei Lübbe Aktie
WKN DE: A1X3YY / ISIN: DE000A1X3YY0
28.10.2025 09:00:03
EQS-AFR: Bastei Lübbe AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bastei Lübbe AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Bastei Lübbe AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: https://unternehmen.bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: https://unternehmen.bastei-luebbe.de/en/company/investor-relations/financial-reports
