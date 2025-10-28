Bastei Lübbe Aktie

Bastei Lübbe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1X3YY / ISIN: DE000A1X3YY0

28.10.2025 09:00:03

EQS-AFR: Bastei Lübbe AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bastei Lübbe AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Bastei Lübbe AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.10.2025 / 09:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Bastei Lübbe AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: https://unternehmen.bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: https://unternehmen.bastei-luebbe.de/en/company/investor-relations/financial-reports

28.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bastei Lübbe AG
Schanzenstraße 6 – 20
51063 Köln
Deutschland
Internet: www.bastei-luebbe.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2217612  28.10.2025 CET/CEST

