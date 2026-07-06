Bastei Lübbe Aktie
WKN DE: A1X3YY / ISIN: DE000A1X3YY0
|
06.07.2026 09:30:04
EQS-AFR: Bastei Lübbe AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bastei Lübbe AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Bastei Lübbe AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort: https://bastei-luebbe.de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort: https://bastei-luebbe.de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort: https://unternehmen.bastei-luebbe.de/en/company/investor-relations/financial-reports
06.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bastei Lübbe AG
|Schanzenstraße 6 – 20
|51063 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.bastei-luebbe.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2347102 06.07.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bastei Lübbe
Analysen zu Bastei Lübbe
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bastei Lübbe
|6,98
|0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse machen sich bemerkbar: ATX gibt nach -- DAX schleicht auf neue Rekordmarken -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Beim DAX sind überschaubare Gewinne und neue Rekorde zu sehen. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.