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WKN DE: A1X3YY / ISIN: DE000A1X3YY0

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06.07.2026 09:30:04

EQS-AFR: Bastei Lübbe AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bastei Lübbe AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Bastei Lübbe AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

06.07.2026 / 09:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Bastei Lübbe AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort: https://bastei-luebbe.de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort: https://bastei-luebbe.de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Ort: https://unternehmen.bastei-luebbe.de/en/company/investor-relations/financial-reports

06.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bastei Lübbe AG
Schanzenstraße 6 – 20
51063 Köln
Deutschland
Internet: www.bastei-luebbe.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2347102  06.07.2026 CET/CEST

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